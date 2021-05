De Gegenpressing Podcast | Dessers over promotie met NAC: ‘Mijn vader wordt nog emotioneel als hij er over praat’

Dessers liet Rat Verlegh Stadion exploderen tegen NEC: ‘Ik kon nog amper ademen’

2 oktober Vrijdagavond kan koploper NAC op eigen veld tegen NEC de periodetitel veroveren. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen, was in 2017. In de finale van de nacompetitie werd Cyriel Dessers de grote man. Met vier treffers in twee duels schoot hij NAC eigenhandig de eredivisie in.