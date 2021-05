De Gegenpressing Podcast | ‘De tackle van Malone, de lach van Mounir en klaar voor volksfeest op Grote Markt’

De adrenaline giert door deze aflevering. Kleine oogjes, na een korte nacht, maar dat is het helemaal waard. De heren hebben genoten van een krankzinnige thriller in Emmen. Joost vertelt hoe hij met zijn vader heeft gekeken en hoe zijn vriendin niet durfde te kijken naar de penalty’s, maar dat hij zelf vol vertrouwen was.

Yadran en Dennis hadden een tripje naar Emmen, waar ze in een stadion zaten mét supporters. Een bijzondere belevenis. De drie hebben genoten van de vechtlust van NAC. Van de belangrijke tackle van Dion Malone in de laatste minuut nog het meest.

Tot slot fantaseren de mannen over de finale, over de eredivisie en de huldiging. Yadran, Dennis en Joost hebben er blind vertrouwen in dat dit de laatste aflevering in de eerste divisie is.