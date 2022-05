De Gegenpressing Podcast | De Graaf en Bilate over tegenslagen en hoop na turbulent NAC-jaar

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering wordt er vooruitgekeken naar de play-offs.

Daags voor de start van de nacompetitie gaan de heren alvast poolshoogte nemen aan de stadionstraat. Terwijl de motoren van de spelersbus al staan te ronken, nemen trainer Edwin de Graaf en aanvalsleider Mario Bilate uitgebreid de tijd om vooruit te blikken op het slotakkoord van het seizoen. Dinsdag gaat de apotheose van start met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

De Graaf spreekt uitgebreid over zijn debuutjaar als hoofdtrainer. De energieke oefenmeester vertelt over de opeenstapeling aan dossiers die hem gevraagd en ongevraagd voorgeschoteld werden. Als meest recent voorbeeld duidt hij de situatie omtrent spits Jeredy Hilterman. Het feestnummer van de huldiging van FC Emmen is - ondanks dat De Graaf in januari nog zijn nek uitstak voor de aanvaller - tot het einde van het seizoen geschorst door NAC.

Het mooiste moment van het seizoen is voor De Graaf al geweest. De trainer overwon een vorm van kanker en werd onlangs schoon verklaard door de artsen. Hij vertelt over de periode van ziekte, waarin De Graaf ondanks een lange reeks bestralingen slechts één training miste. Zijn positivitisme sloeg hem door de periode heen.

Bilate als hoop in bange dagen

Na De Graaf schuift ook Bilate aan. De spits kan van zero plots weer hero worden in Breda. Afgeschreven, beschimpt en plots gebombardeerd tot de hoop van een hunkerende stad. Bilate vertelt over de wispelturigheid in de voetballerij. Als ervaringsdeskundige weet hij hoe het is om als nummer acht van de Eerste Divisie te promoveren.

Bilate weet wat zijn ploeg nodig heeft. De routinier mist soms wat bravoure en beaamt dat er in de play-offs soms ook een vervelende manier van voetballen nodig is om wedstrijden over de streep te trekken. Bilate voelt zich geroepen om het voortouw te nemen en hoopt dat de Yellow Army dinsdagavond achter NAC gaat staan. En dan zijn de play-offs het ideale podium om het onverwachte toch nog te verwachten.

