De Gegenpressing Podcast | De extra lange Manders-editie: over Lokhoff, Van Hooijdonk en de financiële toekomst

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In aflevering 24 zijn de drie te gast in het Rat Verlegh Stadion bij algemeen directeur Mattijs Manders voor een boeiend gesprek.

Geen bijzondere tapas of zijpaden die bewandeld worden, daar is allemaal geen tijd voor in aflevering 24. In een extra lange editie worden alle vragen gesteld die leven onder de achterban en bij het journaille. Hoe heeft de algemeen directeur gekeken naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag? Hoe heeft hij de ophef beleefd rondom de invalbeurt van Van Hooijdonk tegen Go Ahead Eagles, een minuut voor tijd? Hoe ziet de toekomst van de topscorer eruit?

Is er al een afspraak met Ton Lokhoff gemaakt en is hij überhaupt een kandidaat voor de vacature van technische man bij NAC? Hoe ziet de komende transferperiode eruit? En hoe zit het met de financiën van de club, in deze moeilijke tijd: hoe groot is de noodzaak financieel om te promoveren? Wie beoordeelt het technische beleid?

Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast

Maar natuurlijk, we blijven bourgondisch en culinair aangelegd, dus we vroegen ook naar het favoriete biertje en de favoriete wijn van de directeur - hij is een Brabander, dus hoe dan ook bourgondiër. En wat staat er met kerst op tafel? Dit en veel meer in de extra lange Mattijs Manders-editie van De Gegenpressing Podcast.

