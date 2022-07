De Gegenpressing Podcast | De achtbaan van Marijnissen, imponerende Mac Nulty en overname NAC nadert climax

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering wordt de oefenpot tegen FC Eindhoven, de nieuwe aanwinsten en een overname-update besproken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij de opening wordt direct gesproken met de meest recente aanwinst van de Parel van het Zuiden. Thomas Marijnissen vertelt uitgebreid over zijn rentree bij NAC. De multifunctionele aanvaller speelde tot vijf jaar geleden al voor de club, maakte zijn debuut, maar stopte met voetballen na privé-omstandigheden. Via een omweg keert hij terug in het Rat Verlegh Stadion.

In het oefenduel met FC Eindhoven openbaarde er zich een paar belangrijke dingen. Alex Plat lijkt de leider op het middenveld en Anselmo García Mac Nulty imponeerde zelfs in de achterhoede. De Andalusische Ier lijkt een van de gezichten van het nieuwe elftal te gaan worden. Of hij het hart van de defensie gaat vormen met Tijs Velthuis of Danny Bakker moet zich nog uitwijzen.

De aanvoerder was vorig jaar Nick Olij. De doelman vertrok echter naar Sparta en dus is er een vacature omtrent het aanvoerderschap. Trainer Robert Molenaar gaf al aan dat opnieuw een doelman hem niet ideaal lijkt. Volgens de heren zullen Mac Nulty, Plat, Boyd Lucassen en Jort van der Sande uit gaan maken wie dit jaar de captain van de Bredanaars zal zijn.

Met John Karelse wordt gesproken over de overname. Die lijkt richting zijn climax toe te werken. Woensdag zullen de verantwoordelijken van de KNVB reageren op NAC=Breda. Daarmee lijkt het zo dat de club al in handen is van de nieuwe eigenaren voor de competitie begint. Het Avondje NAC op 5 augustus kan volgens de heren dus als soort Bevrijdingsdag beleefd worden.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast!