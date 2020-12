De Gegenpressing Podcast | Crisis in Breda, NAC is een ruïne en filosofie trainer staat haaks op clubidentiteit

NAC knokt zich op karakter voorbij FC Eindhoven

21 november Makkelijk ging het niet, maar de tweede zege op rij is een feit. Na een vroege tegengoal moest NAC veerkracht tonen. Pas in de slotfase trok de ploeg de wedstrijd over de streep. Dankzij late treffers van Robin Schouten en Mario Bilate werd FC Eindhoven met 2-4 verslagen.