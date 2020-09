De Gegenpressing Podcast | Co-host Lex Immers, trainingspak met Defqon-petje en naakt in de lift op trainingskamp

Beluister hier de podcast in de webplayer:

Daarnaast passeren de voorliefde voor festivals, FC Barcelona en de voorkeur voor het dragen van een trainingspak de revue. De excentrieke voetballer is een uniek karakter in de voetballerij en heeft het hart op de tong.

Tevens wordt de situatie van Sydney van Hooijdonk besproken. In het gewonnen duel met Helmond Sport (0-2) duwde de jonge aanvaller door een late treffer de overwinning over de streep. Maar hoe lang blijft hij nog in Breda?