De Gegenpressing Podcast | Breda kleurt geel-zwart door vlaggenactie, terrassen open en week van de clubiconen

Het drietal raakt niet uitgesproken over de vlaggenactie van NAC. Met dank aan de zwarte vlag met de gele diagonale baan werd letterlijk zichtbaar wat de club betekent in de stad, in de regio en zelfs in het land. Yadran noemt de actie zelfs de mooiste supportersactie in tijden. Ook Joost heeft een vlag ontvangen, maar die hangt niet buiten, maar bij de box van de kleine die op komst is. Met de opvoeding zit het dus wel goed.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast

Yadran komt terug op de teaser over Ton Lokhoff die in de vorige podcast had gedropt. Ook andere clubiconen komen aan bod, want het was vorige week de week van de terugkerende clubiconen. De komst van Anthony Lurling en Rob Penders. Daar werd Joost wel blij van.

Natuurlijk wordt ook de protestactie van de Bredase horeca besproken. De heren weten dat de nood hoog is bij de horeca en snappen de beweegredenen achter de actie. Ze hopen dat de horeca snel weer open mag - als dat kan - en zouden graag de podcast eens opnemen op locatie.

Over de wedstrijd tegen TOP Oss zijn de drie duidelijk. Het was niet goed, maar als je met 3-0 wint mag je tevreden zijn. De lichtpuntjes waren Nick Olij, ‘hinde’ Kaj de Rooij en de technische hoogstandjes van Anco Jansen. Ook konden de heren hartelijk lachen om het tweetje van Mario Bilate over zijn discussie met Mounir El Allouchi. Hij trok daarmee gekscherend de vergelijking met de ruzie tussen Dusan Tadic en Denzel Dumfries.

Dit alles, onder het genot van een Italiaanse klassieker: lasagne, in een bomvolle 35ste aflevering van De Gegenpressing Podcast (tegenwoordig ook te vinden op Instagram).

