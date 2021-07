De Gegenpressing Podcast | Bilate over rollercoaster bij NAC, werken met Ten Cate en weddenschap over aantal goals

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Natuurlijk komt ook zijn social media gebruik aan de orde. Bilate scoort op Twitter met rake tweets, deelt op Instagram leuke video's vanuit de kleedkamer én vertederende beelden van zijn zoontje. Hij vertelt over hoe dierbaar het vaderschap hem is.

En over de honger die hij heeft om na de verloren finale, toen hij pas écht merkte hoe NAC leefde in de regio, iets recht te zetten. Het verlangen naar een echt Avondje NAC. En scoren. Bilate sluit een weddenschap af met Yadran over het aantal doelpunten dat hij gaat maken. Tot slot vertelt hij anekdotes over zijn samenwerking met Henk ten Cate, als hilarische afsluiting van deze lange zomerspecial.