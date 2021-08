De Gegenpressing Podcast | Avondje NAC ontroert, amateurisme in organisatie en Karelse trekt aan de bel

video NAC ziet spelers bij bosjes omvallen: ‘De blessures die je krijgt, is het toch een beetje onmacht’

14 augustus De 2-2 van Telstar drie minuten voor tijd hakt er begrijpelijkerwijs flink in bij NAC.,,De grip en dominantie die we in de eerste helft hadden, was in de tweede helft een heel stuk minder. We hadden wel de 3-0 kunnen maken (kans Ralf Seuntjens) en dan is het denk ik klaar”, zegt trainer Edwin de Graaf. ,,De tweede helft hebben we meer moeite met de tegenstander. We moeten beter verdedigen bij de goals die we tegen krijgen.”