De eeuwige strijd tussen de veeleisende trainer (Vreven) en de eigenwijze speler (Meijers)

Stijn Vreven en Bart Meijers. De trainer in de rol van strenge docent en de speler in de rol van eigenwijze leerling. Vreven geniet van de persoonlijkheid van Meijers en waardeert zijn eigenzinnigheid. Tot aan het moment dat het omslaat in nonchalance. Dan roept hij hem ter verantwoording.

De 21-jarige verdediger uit Etten-Leur weet het, hij weet het donders goed. ,,Ik ben zelfverzekerd, dat is mijn kracht, maar tegelijkertijd ook mijn zwakte.” Het is de reden dat hij na zijn schorsing, tegen Ajax werd hij met rood van het veld gestuurd, zijn plaats tegen Excelsior niet terugkreeg en Karol Mets voorrang moest verlenen.

Valkuil

Een week geleden uitte Vreven, niet voor het eerst dit seizoen, zonder omwegen kritiek op de houding van Meijers, te wisselvallig in zijn spel. ,,Hoe ik het voel, is dat Bart mij altijd gelijk geeft, maar dat hij soms denkt: ja... het zal wel. Ik doe het alleen om van hem een betere speler te maken. Als hij in staat is om op iedere training de beste te willen zijn, ga je een andere Bart zien. Die stap moet hij nog maken”, zei Vreven vrijdag. ,,Als oud-speler weet ik wat nodig is om door te groeien. Ik denk dat ik dat in zijn geval zelfs perfect weet; zijn persoonlijkheid is zijn sterkte en tevens zijn valkuil. Als hij daarin de goede balans vindt, is hij vertrokken en kan het succes snel komen.”

Zelfkennis is het begin van de wijsheid. Zo ook met Meijers, de flegmatieke verdediger die zich aan de wereld zo zelfverzekerd presenteert. ,,Toen hij toegaf dat hij toch onder de indruk was van Ajax, het stadion en de omstandigheden, heb ik hem letterlijk gezegd: ‘Ik vind dit een grote stap voor jou, hier kan ik wat mee. Als je dit toegeeft, geef je eindelijk toe dat je onzeker bent.’ Ieder mens is soms onzeker, dat houdt je scherp.”

Belemmering

Meijers afgelopen zaterdag na het verlies tegen AZ, haast schuldbewust. ,,De trainer heeft een punt. Mijn nonchalante houding belemmert mijn ontwikkeling. Hij coacht me en ik geef hem het gevoel dat ik er niks mee doe. Ik denk daar veel over na, want ik krijg het al mijn hele carrière te horen.” Helemaal veranderen kan Meijers waarschijnlijk niet. ,,Ik ben een zelfverzekerd persoon. Ik besef dat het mijn valkuil is. Té zelfverzekerd is ook niet goed.”