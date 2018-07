De eerste oefenwedstrijd van NAC in beeld: nieuwe shirt te bewonderen én tijd voor selfies

Bertrams: 'Ik voelde bij NAC niet meer genoeg vertrouwen'

7 juli Na veel pech vloog Nigel Bertrams drie jaar geleden uit bij PSV. Hij overwon zware schouderproblemen en wist via Willem II bij NAC uit te groeien tot eerste keeper in Breda. Nu trekt de Bestenaar de wijde wereld in en heeft Nordsjaelland de keeper aangetrokken.