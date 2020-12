De droom van NAC-topscorer Sydney van Hooijdonk is ook de droom van opa Jan

Opa Jan reist bij leven stad en land af om hem te zien. ,,Uit en thuis, elke wedstrijd was hij er. Of het nu in Groningen of Heerenveen was.” Vol warmte praat Sydney van Hooijdonk (20) over zijn grootvader. ,,Mijn droom was ook zijn droom.”



Na het vieren van een doelpunt hoort hij in een swingend stadion een paar tellen niks. Dan duwt de topscorer van NAC zijn hoofd naar achteren en wijst hij met beide wijsvingers naar boven. Naar hem. ,,Ik was zijn enige kleinzoon. Vroeger ging opa altijd mee. Hij kon het niet goed hebben als papa (oud-international Pierre van Hooijdonk, YB) kritisch was. Niet dat hij heel streng is hoor, alleen in specifieke voetbalzaken.” Hij zet de zacht sussende stem van een oudere man op. ,,Het was gewoon goed hè, zei opa dan tegen papa.”