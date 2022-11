De dag dat NAC de vloer aanveegde met Qatar: ‘Weet je het zeker? Want ik scoorde bijna nooit’

De NAC-jaren van een knettergek­ke Oran­je-doel­man: ‘Noppert op het WK? Ik zou je naar een psychiater hebben gestuurd’

In vier seizoenen NAC stond Andries Noppert (28) zeven officiële wedstrijden onder de lat. Vijf jaar nadat hij in Breda is afgeserveerd, is hij international en verdedigt hij het landsbelang in Qatar. ,,Hij is heel snel geslachtofferd.”

25 november