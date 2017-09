De beste voorzet in de eredivisie kwam van de voet van Remie

Peter Remie speelde tussen 1984 en 1998 veertien seizoenen betaald voetbal. Tot en met 1996 was dat altijd bij zijn grote liefde NAC. Hij maakte zijn debuut als prof in de eredivisie en sloot zijn periode als actief speler van NAC ook af in de hoogste afdeling van het vaderlandse voetbal. Met NAC speelde Remie vier seizoenen op het hoogste platform, waar hij in totaal 98 duels afwerkte. Hij kwam daarin tot 19 doelpunten.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Apr 2017 om 23:24 PDT Maar wie aan Remie denkt, denkt toch vooral aan de man van de assists. Bovenal aan de voorzet vanaf de rechterflank. Strak, afdraaiend en scherp, waar centrumspitsen eigenlijk alleen maar tegenaan hoefden te lopen. Remie slingerde de ballen bij voorkeur voor vanaf de zijlijn. NAC-voorwaartsen als Ton Cornelissen, John Lammers, Pierre van Hooijdonk en Graham Arnold maakten vervolgens gretig gebruik van de afgemeten ballen die Remie vanaf zijn rechterschoen liet vertrekken.

Traptechniek

In NAC-minnend Breda repte men over de 'beste voorzet van de Eredivisie', maar ook ver buiten de stadsgrenzen vergaarde de hangende rechtsbuiten roem met zijn traptechniek. Over die specifieke kwaliteit zegt Remie (54): ,,Ik werd vergeleken met jongens als Johnny van 't Schip en Bud Brocken, pure rechtsbuitens met ook een hele goede voorzet. Marc Overmars zei ooit eens, ik meen in Voetbal International: 'Ik wou dat ik de voorzet van Remie had.' Natuurlijk prachtig wanneer zo'n speler dat zegt."

Nooit was hij echter in beeld bij het Nederlands elftal. ,,Nee joh," is Remie bescheiden. ,,Dat was veel te hoog gegrepen voor mij. Er liepen veel betere jongens rond op mijn positie. Het is gebleven bij ooit een voorselectie van Jong Oranje. Vergeet niet dat ik met hele goede spitsen heb mogen werken. Daarvoor ben ik heel dankbaar. Want je kunt wel heel goede voorzetten afleveren, ze moeten wel worden afgemaakt." Over die spitsen, te beginnen in de Eerste Divisie met 'Toto' Cornelissen: ,,Wij kenden elkaar door en door. Ton wist precies wanneer ik ging trappen, zodat hij altijd een voorsprong had ten opzichte van de verdediger. Mijn gewoonte was om niet eerst een tegenstander te passeren, maar de voorzet om hem heen te krullen. En dat wist Ton." Na de rentree in de Eredivisie werd Remie gekoppeld aan het spitsenduo Lammers-Van Hooijdonk. ,,John liep blindelings naar de eerste paal, Pierre daarachter. Zo hadden mijn voorzetten altijd tweemaal kans van slagen."

Volledig scherm Peter Remie is vrijwel gestript na de promotiezege van NAC op FC Den Bosch. Tenslotte is Arnold aan de beurt. ,,Dat is een apart verhaal. Pierre ging weg, een week later kwam opeens Graham van Charleroi. Hij heeft nog drie maanden bij mij thuis gewoond. Al bij zijn debuut, thuis tegen FC Utrecht (4-2), scoorde hij tweemaal met de kop uit voorzetten van mij. Zonder ooit samen te hebben gespeeld, was de klik er. Veruit de beste kopper die ik gekend heb."

Vriendenploeg

Het grootste deel van zijn profcarrière speelde zich af in de eerste divisie, maar logischerwijs gaan zijn mooiste herinneringen uit naar de periode 1993-1996, waarin hij in de Eredivisie met NAC respectievelijk op een knappe zevende, tiende en achtste positie eindigde. Naast de sportieve prestaties waren het ook jaren van ongekende gezelligheid binnen de NAC-selectie. Meer dan eens eindigde een Avondje NAC in de Vismarktstraat bij Café 't Stammeneke. Niet als laatste was Remie, kind van Breda én van haar gezelligheid, dan van de partij.

,,We hadden kwalitatief een heel goed elftal. We speelden gewoon 2-2 tegen Ajax, dat een half jaar later de Champions League zou winnen. Daarbij was het een echte vriendenploeg. Na een wedstrijd gingen we niet met een paar man naar de kroeg, maar met bijna de hele selectie." Soms was het gezelschap wat kleiner. ,,Ik weet nog dat we met een klein groepje op stap gingen op maandagavond, Ton Lokhoff, Pierre en ik. De woensdagavond daarna speelden we uit bij RKC. Ik werd gewisseld omdat ik bar slecht was, Pierre kreeg rood en Ton viel uit met een blessure. Zaten we weer met zijn drieën, nu in de kleedkamer. Zeg ik: Maandag was het gezelliger!"