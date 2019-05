De beslissing of Brood doorgaat als trainer van NAC valt na het seizoen

Aan een periode van zeventien dagen zonder wedstrijd komt zondag een einde als Heerenveen de beul wil zijn die NAC het lidmaatschap van de eredivisie ontneemt. Want hoewel technische staf en spelers hardop uitspreken dat het besef er moet zijn dat in theorie de zeventiende plaats haalbaar is, is vrijwel iedereen toch vooral met volgend seizoen bezig.

Zo dook de naam van Ruud Brood uit het niets in de Achterhoek op. Over de geruchten dat hij op een kandidatenlijst zou staan om Henk de Jong op de volgen bij De Graafschap houdt hij zich afzijdig. ,,Ik ben gefocust op de wedstrijd tegen Heerenveen. Ik vind het te voorbarig om het over mijn toekomst te hebben. Na afloop van het seizoen gaan we evalueren.”