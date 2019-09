‘Dat de supporters fluiten, is hun goed recht’

In drie van de vijf wedstrijden met NAC hield Nick Olij de nul. Vanavond in Almere staat de doelman tegenover zijn oude team Jong AZ.

,,Voor mij is het nieuw, dat doet mij wel wat”, zegt Olij als de fluitconcerten van vrijdag ter sprake komen na het doelpuntloze gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. ,,We weten hoe de supporters van NAC zijn. Ze zijn gewoon onwijs fanatiek. Dat is ook de reden dat ik hierheen ben gekomen. Ik vind die emoties geweldig, het geeft sfeer. Dan kan het ook gebeuren dat ze zich zo een keer uiten, dat is hun goed recht."

Dat NAC ondanks een numeriek overwicht en paar joekels van kansen gevoelsmatig als verliezer het veld afdroop, is hard binnengekomen. ,,We moeten eerst naar onszelf kijken, want we spelen 30 minuten tegen tien man. We hebben zoveel balbezit gehad en zoveel kansen gecreëerd... De aanvallende kwaliteiten hebben we, zeker met die drie voorin. Ze zijn onwijs gevaarlijk en elke kans gaat er normaal gesproken in."

Niet Luka Ilic, Othmane Boussaid, Finn Stokkers of Mounir El Allouchi, maar Ivan Ilic, Javier Noblejas en de invallers Sydney van Hooijdonk en Andrija Filipovic waren het dichtst bij de verlossende treffer. ,,Het kan een keer gebeuren dat de bal er niet in wil”, zegt Olij die de 0-0 het niet groter wil maken dan het is. ,,Tegen Cambuur (1-0) waren we heel sterk. Tuurlijk, we hadden wat geluk, maar we bleven knokken en dwongen het af. En Helmond Sport (5-1) maakten we thuis helemaal kapot. Dat is al met al een ander NAC dan ze vorig jaar gezien hebben. Dat de supporters toch fluiten, daar hebben wij als team geen invloed op. Behalve dat wij moeten scoren.”

Beloftenteams

Vanavond staat Olij tegenover zijn voormalige werkgever waarvoor hij zes jaar (2012-2018) uitkwam. Hij was aanvoerder van het Jong AZ dat in het seizoen 2017/2018 in de eerste divisie instroomde. Twee jaar later staat de doelman onder contract bij een club waar de weerstand tegen de beloftenteams vooral onder de achterban groot is. ,,Zeker tegen clubs als De Graafschap en NEC kreeg dat ik destijds mee. Voor hen is het competitievervalsing, voor spelers van Jong-teams is het goed voor hun ontwikkeling. Kijk naar de spelers die eruit voortkomen: Ihattaren, Malen, Van De Beek, De Jong. Uiteindelijk speel je bij de beloften om een kans te krijgen in het eerste elftal, daarvoor laat je je elke week zien", zegt Olij.

,,Een speler kan zich in de eerste divisie op de kaart zetten. Alleen, je speelt nergens om. Als een grote club als NAC punten laat liggen tegen Jong FC Utrecht, dan kunnen dat op het einde van het seizoen hele dure punten zijn. Beloftenteams zijn een toegevoegde waarde, omdat ik heilig geloof in de ontwikkeling van de spelers. Maar ik kan me voorstellen dat het voor NAC, Cambuur, De Graafschap, Go Ahead niet altijd fijn is.”