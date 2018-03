Damen vanaf de zomer terug bij NAC, Adarabioyo neemt afscheid

Uitverkocht Rat Verlegh Stadion eerder regel dan uitzondering

26 maart En weer is het Rat Verlegh Stadion uitverkocht. De zoveelste bevestiging dat NAC booming is in Breda en omstreken. Weliswaar staat het duel met Vitesse pas over een kleine twee weken (7 april) op het programma, toch is er sinds maandag geen kaartje meer te krijgen.