'Daan Klomp is fysiek sterk en goed in de lucht, belangrijk voor een verdediger'

,,Daan houdt aansluiting, werkt goed en doet zijn ding. We hebben altijd gezegd dat we als staf met vier man willen werken centraal achterin. Mocht er nog iemand bijkomen, moet dat echt kwaliteit zijn, anders niet. Vorig jaar is hij naar Oss geweest, maar is het niet geworden wat iedereen er van verwacht had. Onder andere door een blessure. Nu moet hij stappen gaan maken.”

Van der Gaag is gecharmeerd van een aantal eigenschappen van de Zeeuw. Veelzeggend is het korte oogcontact tussen speler en trainer als de speler richting de parkeerplaats loopt na het oefenpotje in Made. Het is een blik van goede verstandhouding. ,,Daan is een positieve jongen, fysiek sterk en goed in de lucht; belangrijke aspecten voor een centrale verdediger. Als hij het kan volhouden, wie weet wat er dan gebeurt.”