D-day in Tilburg: messen zijn geslepen voor streekderby

Willem II stak het vuurtje 2,5 week geleden al aan met een ludieke tweet na de 0-8 nederlaag van NAC tegen Ajax. Ook onder de fans worden over en weer grapjes uitgehaald. Zo kreeg NAC-fan meneer Jelle maandag een Willem II-lokaal en versierden NAC-fans in de nacht van donderdag op vrijdag bomen rondom het Willem II-stadion met het Bredase geel-zwart.

Licht voordeel voor Willem II

Op sportief gebied heeft Willem II slechts een licht positief saldo als het over thuiswedstrijden in de eredivisie tegen NAC gaat. De Tricolores wonnen twaalf keer, verloren elf keer en zeven keer werd het een gelijkspel. Van de laatste acht ontmoetingen in de eredivisie met NAC won Willem II slechts één keer. Trainer Erwin van de Looi heeft betere cijfers tegen NAC. Hij verloor in de eredivisie als speler en trainer in tien duels nog nooit van de Bredanaars.

Naast de eredivisieduels waren er ook nog wedstrijden in een ander kader tussen Willem II en NAC in Tilburg. Zo was daar de onderlinge bekerwedstrijd in 2009, die Willem II na een 2-0 voorsprong met 2-3 verloor.

Volledig scherm Matthew Amoah kan zijn geluk niet op nadat hij NAC in het bekertoernooi van 2009-2010 in de laatste minuut via een penalty langs Willem II schiett. © roy lazet

Legendarische ontmoetingen

En dan was daar die legendarische laatste ontmoeting tussen deze twee teams, in de finale van de play-offs om promotie/degradatie anderhalf jaar geleden. Willem II blokkeerde toen de weg voor NAC voor een snelle terugkeer naar de eredivisie. NAC won destijds weliswaar het eerste duel van het tweeluik in Breda met 2-1, maar dankzij een 3-1 thuisoverwinning van Willem II handhaafde de ploeg uit Tilburg zich in de eredivisie. Tot overmaat was het voormalig NAC-speler Erik Falkenburg die met twee doelpunten het vonnis voltrok.