Cyriel Dessers in de eredivisie tegen NAC: 'Ook bij mij sloeg de twijfel toe'

Met 7 goals in 11 dagen verwierf Cyriel Dessers, betrokken bij de helft van de doelpunten (22 goals en 13 assists) in de reguliere competitie, zich een plaats in de eeuwigheid van NAC. Hij was de bloeddorstige krijgsheer die voor de troepen uitliep in een niet voor mogelijk gehouden zegetocht. ,,Er waren weinig mensen die in ons geloofden."

Stroef is de aanloop naar de nacompetitie. Een stroperig NAC zit vast in het moeras, met hangen en wurgen komt het in beweging, maar nooit voor lang. De eerste divisie is een ondoordringbaar oerwoud. De helft van de wedstrijden wordt niet gewonnen, lang bivakkeert NAC ergens anoniem in de middenmoot. Pas op de laatste speeldag, als de reddingsbrigade de zoektocht heeft gestaakt, wordt met de vijfde plek een tijdelijke rustplaats gevonden.