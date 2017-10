Cyriel Dessers blikt terug op mooiste dagen uit zijn leven: 'Als we gaan... dan gaan we met z'n allen'

,,Alsof ik hallucineerde. Die bal zie ik nog binnengaan. En ik zie, nee... ik hoor het stadion ontploffen. Ik liep naar de cornervlag en kreeg geen adem meer... Ik was in trance en wist niet meer waar ik was. Een van de mooiste momenten uit mijn leven. Emoties die moeilijk te beschrijven zijn. Ik kon het gewoon niet geloven, omdat het een wedstrijd was waarin het niet lukte en de tegenstander beter was. We zaten in de tweede helft helemaal kapot en kwamen er niet meer aan te pas. NEC raakte paal en lat of stuitte op Brondeel die heel goed keepte. Ze maakten de kansen niet af, waardoor wij in de wedstrijd blijven. Vlak voor tijd maakte NEC een verdedigingsfout, waarna Giovanni Korte mij wegstuurde en ik de bal voor de B-side in het doel schoot. De eerste kans die ik kreeg, was meteen een doelpunt. Dan is het leven van een spits mooi. Deze goal betekende ontzettend veel voor me. Bij de fans is toen voor het eerst het geloof ontstaan dat het echt kon. De sfeer in het stadion was gigantisch, met hun gezang gaven zij ons extra energie toen wij vermoeid raakten: 'Als we gaan... dan gaan we met z'n allen', zongen de fans. Mijn favoriete NAC-lied, kippenvel."