Cultfiguur Kenny van der Weg vertrekt met heimwee uit Schotland, rentree bij NAC niet aan de orde

Van der Weg keerde in januari van dit jaar juist terug bij Ross County, dat na twee speelronden in de Schotse Premier League verrassend de derde plek bezet achter grootmachten Celtic en Glasgow Rangers. Daarvoor was Van der Weg op een zijspoor geraakt bij de Belgische tweedeklasser Roeselare.

Van der Weg kwam tussen 2012 en 2016 uit voor NAC, waar hij vanwege zijn onverzettelijkheid uitgroeide tot een cultfiguur. Vervolgens speelde de verdediger in Schotland voor Ross County en Hamilton Academical. Na korte verblijven bij Roeselare en opnieuw Ross County is Van der Weg nu terug in Nederland.

Toekomst ongewis