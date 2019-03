Cruciale weken NAC: directe confrontaties met FC Groningen en PEC Zwolle

Om de nacompetitie te ontlopen moet NAC minimaal 30 punten halen, dat wijzen de laatste tien seizoenen in de eredivisie uit. Vanaf 2008/2009 speelden de nummers vijftien zich veilig met achtereenvolgens 32, 30, 35, 32, 37, 35, 32, 30, 34 en 34 punten. Het jaar dat NAC degradeerde, 2014/2015, bleef het steken op 28 punten en werd het in de nacompetitie door Roda JC naar de eerste divisie gestuurd. Na zeventien wedstrijden had NAC destijds dertien punten.