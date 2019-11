Crisismanager en toptrainer: Hans Verèl liet het geplaagde NAC herrijzen

Pechvogel Joshua Bohui aast op zijn kans bij NAC: ‘Mijn knie vormt geen belemme­ring meer’

7:00 Joshua Bohui raakte in de voorbereiding op dit seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De Engelse vleugelaanvaller is een optimistisch mens. Zijn officiële debuut voor NAC is aanstaande.