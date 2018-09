Crisis NAC nadert kookpunt na blamage in beker

Video Dramatisch NAC staat voor schut tegen RKC en ligt uit de beker

25 september Het houdt niet op, niet vanzelf. De ellende die NAC over zichzelf afroept is voer voor psychologen, want waar moet dit heen? Niemand die het nog lijkt te weten. Misschien is het daarom maar goed dat RKC in de eerste ronde van de KNVB-beker het gekwelde NAC uit het toernooi knikkert. De vijfde nederlaag op rij.