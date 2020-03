Crisis bij Sporting Lokeren van Stijn Vreven (ex-NAC) compleet: alleen conciërge mag nog binnen

,,De buitenlandse kandidaat-investeerder heeft besloten de onderhandelingen stop te zetten. Wij overleggen met de bewindvoerder voor de volgende stappen”, laat de Vries weten. Enkele uren later kregen spelers, staf (onder wie voormalig NAC-trainer Stijn Vreven) en medewerkers van de club te horen dat ze allemaal vanaf vandaag op economische werkloosheid worden gezet.

Recht op sociale uitkering

Zo hebben de spelers wel recht op een sociale uitkering (nadat ze al maanden niet meer betaald zijn) en hebben ze de mogelijkheid om onder andere de terugbetaling van hun hypothecaire lening uit te stellen. Ook opmerkelijk: er werd beslist om alle toegangsbadges te blokkeren. Een maatregel om te vermijden dat er materiaal van de club zou ontvreemd worden. De enige die wel nog binnen kan met de badge, is conciërge Lorenzo.

De fans zijn de situatie intussen meer dan beu. Zij vestigen hun hoop op lokale investeerders voor een doorstart in tweede amateur. ,,Dinsdagochtend werden wij door Louis de Vries op de hoogte gebracht dat de gesprekken met de eventuele buitenlandse overnemers of investeerders op niets zijn uitgedraaid en werden stopgezet.Door de eerdere ervaringen met gemaakte beloftes en gestelde vooruitzichten, hadden we onze hoop voor een Lokerse toekomst hier ook niet op gevestigd. We werken onverstoord verder aan een alternatieve toekomst en gaan daar vandaag gewoon mee door. De contacten met de verschillende lokale partijen (de groep rond oud-voorzitter Willy Carpentier, red.) en de stad zijn volop gaande”, zegt Dirk Bossers namens het Collectief Wit-Zwart-Geel.

Volledig scherm Stijn Vreven loopt het veld af. © BELGA

Fusie

Bepaalde bronnen maken gewag dat er wordt gedacht aan een fusie met KVV Zelzate. De club staat momenteel ruim op kop in derde amateur. Voorzitter Stefaan Luca is echter formeel dat er nog geen contact was met Sporting Lokeren. Toch zou Luca eventuele onderhandelingen met de Vries niet meteen afwimpelen. ,,Ik zou altijd luisteren. Zo ben ik opgevoed. Lokeren blijft een mooie club, hé. Ze hebben een grote achterban met geweldige supporters. Het zou jammer zijn, mocht zo’n club voor goed verdwijnen”, aldus Luca, die via z’n politieke activiteit een link heeft met Kenny Ketels, de man die enkele weken geleden als tussenpersoon fungeerde tussen De Vries en een ondernemingsgroep uit Dubai.