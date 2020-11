Coronamaand oktober zal NAC nooit meer vergeten

Drie keer achtereen een scheve schaats rijden in de eerste divisie, is hoogst uitzonderlijk voor NAC. De laatste keer dat een dergelijke serie werd neergezet, was in april 1988. Dat het na de uitglijders tegen Cambuur (0-4), Almere City (2-0) en NEC (0-1), met tussendoor de bekerkastijding bij Go Ahead Eagles (6-0), rustig blijft in het onrustige Rat Verlegh Stadion heeft een aanwijsbare reden: corona.