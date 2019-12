Constante NAC-factor Olij: ‘Ik doe gewoon mijn werk en pak ballen die ik moet pakken, meer niet’

Schande

Het had niet veel gescheeld of een een derdedivisionist had een eerste divisieclub met eredivisie-ambities uit het knock-outtoernooi gekegeld. ,,Zij willen winnen, maar ze hoeven niet te winnen. Als ze niet winnen is het: ‘Ah jammer, het is tegen een club als NAC.’ Als wij verliezen, is het een schande. Wij moeten hier domineren, dat hebben we alleen in de laatste twintig minuten van de verlenging gedaan. Omdat zij kapot waren. Natuurlijk gaat niet alles goed, dat moeten we bespreken. Maar als je ziet hoeveel kansen wij in de verlenging nog krijgen, moeten wij niet met 0-1, maar 0-4 of 0-5 winnen.”