Conclusie trainer Van der Gaag: dit NAC is niet stabiel genoeg

NAC was nauwelijks in staat om het de tegenstander moeilijk te maken, vond ook Van der Gaag. ,,We begonnen heel matig. Bij de 0-1 koppen we een bal weg die via de kluts terugkomt. De bal raakten we snel kwijt en hadden moeite om druk te zetten. Excelsior heeft het degelijk gedaan en de juiste spelers (Jerdy Schouten en Ryan Koolwijk) aan de bal laten komen. Na de rust goed uit de kleedkamer gekomen, met druk naar voren en goed in balbezit. De 0-2 krijgen we veel te makkelijk tegen. Kinderlijk eenvoudig uitgespeeld op de achterlijn, geen rugdekking... Na de gemiste penalty vloeiden de krachten weg.”