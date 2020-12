Completere Haye houdt zich niet in bij NAC: ‘Omdat ik verstand van voetbal heb’

Zijn begeesterde spel is een lust voor het oog. De mooiweervoetballer van weleer is een buffelaar geworden. Met behoud van zijn inzicht, techniek en balgevoel. In de sierlijke spelverdeler huist een meedogenloze winnaar die voorop gaat in de strijd. Thom Haye, de aanvoerder zonder aanvoerdersband, is allesbepalend voor dit NAC.