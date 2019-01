Commerciële globetrotter Van der Aat moet van NAC een stabiele club maken

ProfielAjax, zeilen, bestuurder, Rabobank, commercie. Dat is de gelouterde sportmarketeer Henri van der Aat, 5 februari wordt hij 62 jaar, in een notendop.

Van der Aat maakt in de jaren negentig naam als directeur van het sportmarketingbureau Trefpunt Sports & Leisure. In het verlengde daarvan is hij nauw betrokken bij het Holland Heineken House, de plek waar de Nederlandse medaillewinnaars tijdens de olympische zomer- en winterspelen gehuldigd worden. In 1980 is hij als zeiler actief op de Spelen van Moskou. Tijdens de daaropvolgende olympiades in Los Angeles (1984) en Seoul (1988) is hij zeilbondscoach. In 1984 ziet hij in die rol surfer Stefan van den Berg goud winnen.

Vlak voordat zijn jeugdliefde Ajax in 2008 op het hoogtepunt van de zoveelste bestuurscrisis op de deur klopt, Van der Aat groeit op naast het oude stadion De Meer, werkt hij ruim tien jaar voor de Rabobank. Hij is in 1996 als projectleider getuige van de geboorte van het ambitieuze Rabowielerplan. In augustus 2007 wordt hij bij de Nederlandse wielerploeg als troubleshooter naar geschoven als antwoord op de nasleep van de rampzalig verlopen Tour de France eerder die zomer.

Statement

De drager van de gele trui, de Deen Michael Rasmussen, is uit de ronde gehaald als uitkomt dat de wielrenner heeft gelogen over zijn verblijfplaats in het buitenland en daarmee dopingcontroles heeft ontweken. Rabobank destijds in een statement over de interim-directeur: ,,Van der Aat is voor ons op dit moment de beste man op de beste plaats. Hij is vanaf het begin in verschillende hoedanigheden betrokken geweest bij het Rabowielerplan. Hij kent de wielerwereld van een afstand en ook kent hij de ploeg goed.”

In zijn Ajax-tijd wordt Van der Aat meegezogen in de geruchtmakende revolutie waarbij hij de kant kiest van Louis van Gaal, die hij wil lanceren als technisch directeur. Met als gevolg dat hij automatisch in het kamp van de tegenstanders van Johan Cruijff belandt. Van der Aat vertrekt begin 2013 met stille trom uit De Arena. Zijn avontuur in het prinsendom bij AS Monaco blijft vervolgens beperkt tot driekwart jaar. De Amsterdammer keert terug in de schoot van de marketingwereld en gaat verder met zijn werkzaamheden bij AIM Sport Marketing.