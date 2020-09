Commercieel manager Mijnhijmer verlaat NAC

Op 1 november treedt Mijnhijmer, die een contract voor één jaar had, uit dienst bij de eerstedivisionist. Volgens betrokkenen omdat hij tot de conclusie is gekomen dat de functie niet honderd procent bij hem past. De keuze om de club te verlaten waarvan hij supporter is, neemt hij dus op eigen initiatief.

SEG

Mijnhijmer stapt over naar het makelaarskantoor SEG dat hem benaderd heeft met de vraag bij hen te komen werken. Daar wordt hij herenigd met Remco Oversier die hij kent uit hun gezamenlijke tijd bij RKC. In Waalwijk was Mijnhijmer verantwoordelijk voor facilitaire zaken, de veiligheid in het stadion en manager communicatie en operationele zaken. Nadien was een klein jaar bij NEC werkzaam als operationeel manager. De rol van commerciële man vervulde hij in Breda voor het eerst.