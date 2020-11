Clubwatchers: PostNL levert punten af in Breda en wie is de spits van NAC?

Michaël Maria houdt conditie op peil bij NAC

19 november Michaël Maria traint vanaf donderdag mee met de selectie van NAC. De 25-jarige linksback houdt zijn conditie op peil in Breda. Afgelopen zomer was hij al serieus in beeld bij de eerstedivionist dat met Jethro Mashart, Javier Noblejas en de rechtsbenige Moreno Rutten drie linksbacks in de gelederen heeft.