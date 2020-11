Clubwatchers: ‘Mario Bilate is niet gehaald voor de bank, maar...’

NAC wil kracht en eenheid uitstralen: ‘Zijn klaar om de competitie weer op te pakken’

29 oktober Goedgemutst is Maurice Steijn. ,,Want het lijkt erop dat we het ergste gehad hebben”, zegt de trainer die voorzichtig weer lacht. NAC wil na weken in een houdgreep te zijn gehouden door het virus, kracht en eenheid uitstralen naar de supporters geeft Steijn een de dag voor de confrontatie met NEC aan.