Clubwatchers kerstspecial: ‘Van Hooijdonk en Van Hecke belichamen de jeugdopleiding van NAC’

Met een eerste plaats en de periodetitel was de seizoenstart van NAC hoopgevend, maar de Bredanaars gaan slechts als nummer zes de winterstop in. Toch zijn er lichtpuntjes te vinden. ,,Ik wil graag even JP van Hecke in het zonnetje zetten”, begint Blanco. ,,Die jongen heeft dus alles wat NAC de afgelopen jaren gemist heeft. Hij symboliseert het gedrag van de doodnormale supporter op de tribune. Hij is ongecompliceerd, hij is hartstikke vrolijk en hij heeft het hart op de tong.”

Ook Sydney van Hooijdonk kan op complimenten van de NAC-watchers rekenen. Kas: ,,Die kwam, zag en overwon. Hij ging van zero to hero en terug naar zero. En nu, afgelopen week tegen Dordrecht, was hij weer de hero.” Blanco gaat daarin mee. ,,Eerlijk is eerlijk, hij heeft aankoop Stokkers eruit gespeeld. Ik vind ook wel: eigen jeugd voorrang geven. Er is misschien van alles aan te merken op zijn spel, maar hij is gewoon topscorer met zes doelpunten. Die jongen kan zomaar op vijftien goals uitkomen. Laten we zeggen: Sydney en JP belichamen de jeugdopleiding. Zijn toch een soort van referentiekader voor de jeugdspelers die eraan komen.”

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk en Jan Paul van Hecke. © BSR Agency

Dogan grootste tegenvaller

Ondanks de doorbraak van Van Hooijdonk en Van Hecke zijn de resultaten de laatste maanden pover, met aanwinst Huseyin Dogan als grootste tegenvaller. De aanvaller kwam over van TOP Oss, maar heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken. ,,Hij is de grootste aankoop en heeft het alleen tegen Helmond Sport echt laten zien”, vindt Kas. Blanco: ,,Helmond Sport kun je niet als graadmeter nemen. En Dogan, vrijdag nog in de rust gewisseld... Hij is echt op aandringen van de trainer gekomen. Dat is dan wel pijnlijk hoor. En ook Stokkers, hij brengt het niet. We hadden meer van hem verwacht, ook in voetballend opzicht.”

Niet alleen de spelers, ook trainer Ruud Brood mag zich de vrije val van NAC op de ranglijst aanrekenen. ,,Ruud is boos. Hij trekt zich de kritiek persoonlijk aan, hij is het er niet mee eens. Een groot deel van de spelersgroep heeft geen affectie meer met de trainer. Dat is wel terug te herleiden naar deze zomer. Want Van den Abbeele was in gesprek met Fred Grim.”

Promotie?