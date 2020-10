Clubwatchers | ‘Kaj de Rooij wordt een sensatie bij NAC’

NAC laat grootver­die­ner Bohui terugkeren naar Engeland

5 oktober Nadat eind vorige week het contract met Greg Leigh is ontbonden, de linksback kreeg een aantal maandsalarissen mee van NAC, is ook het contract van Joshua Bohui in de papierversnipperaar gegaan. Met het vertrek van de Engelse vleugelaanvaller wordt een dure kracht van de loonlijst gehaald.