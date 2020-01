Clubwatchers: 'Het vertrek van Brood is de best mogelijke wintertransfer voor NAC’

Engels is voortaan de voertaal bij NAC

8:52 Opleider Willem Weijs is sinds vorige week interim-trainer van NAC. In Portugal stoomde hij het team klaar voor de competitie. ,,De opleiding is gewoon een belangrijke tak binnen onze club.” Hij blikte terug op wat een voor hem geslaagd vijfdaags trainingskamp in de Algarve was.