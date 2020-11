Clubwatchers: ‘Het duurt nog wel even voordat de spelers van NAC fit zijn’

De Gegenpres­sing Podcast | NAC nog lang niet fit, café van Peter Remie en Messi of Maradona?

2 november In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In aflevering 18 gaat het over de derde competitienederlaag op rij. Ondanks die treurige statistiek blijft het vooralsnog vrij rustig rondom de club.