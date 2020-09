Clubwatchers | Heeft Immers al zijn tanden nog en het debuut van Azzagari

Het tweetal bespreekt de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Hoe zit het met de blessuregevallen? Heeft Immers al zijn tanden nog en is Haye fit? Hoe was het op Zoudenbalch? Verder vindt Dennis, voorzitter van de Azzagari fanclub, dat er altijd wel een plekje in het elftal te vinden is voor de jonge middenvelder, die maandag zijn eerste minuten van het seizoen maakte.