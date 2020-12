Clubwatchers eindejaarsspecial: ‘Peter Hyballa man van het jaar bij NAC’

video Boosheid overheerst bij trainer Steijn na pijnlijke nederlaag NAC: ‘De meest simpele dingen gaan fout’

6 december NAC-trainer Maurice Steijn noemde de nederlaag die zijn ploeg tegen hekkensluiter FC Dordrecht leed ‘een collectieve wanprestatie’. ,,De meest simpele dingen gaan fout. Tactisch is het niet heel veel wat we vragen, maar blijkbaar is het toch nog te moeilijk.”