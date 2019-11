Clubwatchers: ‘Als NAC verliest van Jong Ajax, kan het zich al op gaan maken voor de play-offs’

Pechvogel Joshua Bohui aast op zijn kans bij NAC: ‘Mijn knie vormt geen belemme­ring meer’

16 november Joshua Bohui raakte in de voorbereiding op dit seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De Engelse vleugelaanvaller is een optimistisch mens. Zijn officiële debuut voor NAC is aanstaande.