NAC moet geduld hebben met City-huurlingen

Twee wedstrij­den, vier aanvoer­ders voor NAC

14:45 Zoals de trainer reeds had aangekondigd, gaat de band in de voorbereiding van arm naar arm. Tegen Madese Boys waren Menno Koch en Karol Mets, verdeeld over twee helften, de aanvoerders. Dinsdag bij Victoria'03 losten Arno Verschueren en Gianluca Nijholt elkaar af als captain.