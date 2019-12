Catalaanse NAC’er Riera wil een dialoog

NAC weken zonder Rösler, Mashart en Noblejas fit voor jaarafslui­ter tegen FC Dordrecht

20 december ,,In de beker hebben het doel bereikt, daar moeten we positief over zijn. Zuid-Amerikanen zijn daar heel makkelijk in: gewonnen en door in de beker. Naar Dordrecht toe is het resultaat ook heilig, we willen goed afsluiten.” Trainer Ruud Brood heeft de nodige spelers die op hun tenen lopen en eraan toe zijn om de batterij op te laden.