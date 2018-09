Carolina zag sterker NAC: 'We hebben ons best gedaan'

Nabeschouwing Video­scheids­rech­ter laat NAC in de steek tegen PSV

29 september Wat is het nut van een videoscheidsrechter als de videoscheidsrechter een bal op de arm geen goede reden vindt om de scheidsrechter op het veld te overrulen en hem in te fluisteren om voor een strafschop te fluiten? In een week waarin niets is wat het lijkt, mist NAC zaterdagavond net dat kleine beetje geluk.