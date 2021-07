Cannoniere Van Hooijdonk krijgt warm welkom van Bologna FC

Hij vertoefde al een aantal dagen in het bezienswaardige Bologna, is zonder problemen de medische keuring doorgekomen en zaterdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Bologna FC. In bijzijn van zijn familie zette Sydney van Hooijdonk zijn handtekening onder een vierjarige overeenkomst.

Voor de 21-jarige spits is Bologna FC een absolute toptransfer. Het land (Italië), de competitie (Serie A), een financieel aantrekkelijk contract, dagelijks trainen met betere spelers en een op maat gemaakt ontwikkelingsplan. Plus de mogelijkheid om in de winterstop verhuurd te worden aan een club waar hij verder kan groeien om als betere voetballer in Bologna terug te keren. De Bredase cannoniere (scherpschutter) is toegezegd dat hij in alle rust, zonder de druk er meteen te moeten staan, kan acclimatiseren aan zijn nieuwe omgeving en het hogere niveau.

Vrijetrappenspecialist

In Siniša Mihajlović krijgt vrijetrappenspecialist Van Hooijdonk een trainer die als speler vermaard was om zijn vrije trappen. Voormalig international Marco Di Vaio (o.a. Parma, Juventus, Bologna) is hoofdscout van Rossoblu en kan hem als oud-spits de kneepjes van het vak leren.

In twee jaar eerste divisie (2019-2021) scoorde Van Hooijdonk namens NAC 23 keer in 58 wedstrijden. Het verhaal is genoegzaam bekend. Clubtopscorer van NAC vorig seizoen met 16 goals, maar nimmer voelde hij het vertrouwen van de technische staf onder leiding van de onlangs opgestapte Maurice Steijn.

Omdat zijn aflopende contract niet is verlengd door NAC, zat Van Hooijdonk de afgelopen weken in een zetel. Hij werd gelinkt aan meerdere clubs uit binnen- en buitenland, ook uit de eredivisie was concrete interesse. Na alles tegen elkaar te hebben afgewogen, had hij een duidelijke voorkeur voor Bologna FC. Vanaf half juli draait hij de volledige voorbereiding mee met de middenmoter uit de Serie A en zal in oefenwedstrijden zijn minuten maken.

