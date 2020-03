Cambuur - NAC wordt ondanks de coronacrisis gespeeld met publiek én Bredase supporters

Komend weekeinde geen profvoet­bal in Brabant, NAC zet in op uitduel mét supporters

10 maart Geen eredivisie en een streep door veel andere evenementen. De provincie Noord-Brabant neemt maatregelen om verdere uitbreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat maakten de drie veiligheidsregio’s van Noord-Brabant dinsdag bekend op een persconferentie in Den Bosch. Of de uitwedstrijd van NAC tegen Cambuur Leeuwarden (vrijdag om 20.00 uur) doorgaat, is nog onduidelijk. De Bredase eerstedivisionist zet in op spelen mét publiek, dus inclusief NAC-supporters in het uitvak.