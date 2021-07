Brutaal NAC tankt vertrouwen en boekt knappe zege bij eredivisionist Sparta

Met Colin Rösler naast Luc Marijnissen in het centrum van de verdediging kwam NAC de eerste helft uitstekend voor de dag. Aan de hand van de uitblinkende dirigent Thom Haye drukte het de eredivisionist uit Rotterdam achteruit. De middenvelder was succesvol in het recupereren van balbezit, stuurde zijn ploeggenoten aan en was met bal aan de voet een lust voor het oog. Het resulteerde vanuit Bredaas perspectief in een smakelijke helft voetbal.