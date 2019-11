Broodnodige zege balsem voor Bredase ziel

‘Wij hebben echt goed gespeeld, dat meen ik serieus’

23 november Mijn verhaal?, herhaalt Nick Olij de vraag. Hij zucht en haalt diep adem. ,,Heb je even of niet?” Als hem gevraagd wordt waar we naar gekeken hebben, zegt de NAC-doelman fel: ,,Sorry dat ik het zeg, maar ik vond het echt goed gaan. Misschien was het voor jullie niet om aan te gluren, maar we stonden wel goed.”