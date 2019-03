Brood zorgt voor nieuw elan bij NAC: ‘Je merkt dat zijn komst iets teweeg brengt’

Met dertien jaar vertraging is Ruud Brood alsnog trainer van NAC

23 maart Speler, trainer van de beloften, assistent en hoofd opleidingen. Ruud Brood was het allemaal bij NAC. Meer dan eens (in 2006, 2010 én 2014) had hij de begeerde baan van hoofdtrainer voor het grijpen. Nooit kwam het ervan. Tot maart 2019. Dertien jaar, of eigenlijk vijftien, na te zijn vertrokken door de achterdeur wordt hij met alle grandeur verwelkomd door de voordeur.